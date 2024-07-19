Более 900 захватчиков, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 19 июля

Защитники Украины продолжают наносить немалые потери российской армии. Так, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 980 оккупантов.

Общие потери личного состава уже превысили более 560 тысяч вражеских солдат. Однако российское войско продолжает захватническую войну, пытаясь продвинуться вглубь украинских территорий.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

личного состава – около 564620(+980) человек,

танков – 8250(+5);

боевых бронированных машин – 15902(+19);

артиллерийских систем – 15520(+55);

РСЗО – 1120(+0);

средств ПВО – 894(+1);

самолетов – 361(+0);

вертолетов – 326(+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 12316(+42);

крылатых ракет – 2401(+3);

кораблей/катеров – 28(+0);

подводных лодок – 1(+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 20909(+76);

специальной техники – 2593(+0).



Потери врага на 19 июля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ