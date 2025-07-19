Более 1100 оккупантов, артсистемы и сотни другой техники: потери врага на 19 июля

ВСУ продолжают наносить армии противника потери на поле боя. Так, за минувшие сутки потери врага в личном составе составили 1120 захватчиков.

Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

Личного состава – около 1040950 (+1120),

танков – 11032 (+0),

боевых бронированных машин – 23012 (+7),

артиллерийских систем – 30531 (+46),

РСЗО – 1442 (+1),

средств ПВО – 1198 (+1),

самолетов – 421 (+0),

вертолетов – 340 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 46712 (+163),

крылатых ракет – 3492 (+1),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 55606 (+112),

специальной техники – 3932 (+0).



Потери врага на 19 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, недавно СБС уничтожили приоритетные цели в тылу противника. Так, был поражен ЗРК "Бук" российских оккупационных войск и еще один ЗРК – "Стрела-10". Кроме этого, было поражено еще две единицы бронетехники неустановленного типа.