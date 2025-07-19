Более 1100 оккупантов, артсистемы и сотни другой техники: потери врага на 19 июля
- За последние сутки потери противника составили 1120 военнослужащих, а также были уничтожены 46 артиллерийских систем и более сотни автомобильной техники.
- Общие потери врага врага с начала полномасштабного вторжения включают 1040950 личного состава, 11032 танков, 23012 бронированных машин и другую технику.
ВСУ продолжают наносить армии противника потери на поле боя. Так, за минувшие сутки потери врага в личном составе составили 1120 захватчиков.
Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь врага
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- Личного состава – около 1040950 (+1120),
- танков – 11032 (+0),
- боевых бронированных машин – 23012 (+7),
- артиллерийских систем – 30531 (+46),
- РСЗО – 1442 (+1),
- средств ПВО – 1198 (+1),
- самолетов – 421 (+0),
- вертолетов – 340 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 46712 (+163),
- крылатых ракет – 3492 (+1),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 55606 (+112),
- специальной техники – 3932 (+0).
Потери врага на 19 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Напомним, недавно СБС уничтожили приоритетные цели в тылу противника. Так, был поражен ЗРК "Бук" российских оккупационных войск и еще один ЗРК – "Стрела-10". Кроме этого, было поражено еще две единицы бронетехники неустановленного типа.