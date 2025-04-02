Ликвидировано еще 1410 оккупантов и почти 150 единиц техники: потери России по состоянию на 2 апреля

Россия продолжает неустанно терять на фронте в Украине свою живую силу и военную технику. За последние сутки было ликвидировано 1 410 оккупантов.

В целом войска врага уменьшились уже более чем на 918 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России по состоянию на 2 апреля

С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:

личного состава – около 918 180 (+1410),

танков – 10 515 (+10),

боевых бронированных машин – 21 880 (+24),

артиллерийских систем – 25 576 (+24),

РСЗО – 1 347 (+0),

средств ПВО – 1 123 (+0),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 31 505 (+43),

крылатых ракет – 3 123 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 42 687 (+41),

специальной техники – 3 787 (+0).

Потери врага на 2 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ