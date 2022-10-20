Минус еще 370 оккупантов: потери врага по состоянию на 20 октября
ВСУ наносят серьезные потери российской армии. По состоянию на 20 октября уже ликвидировали не менее 66 650 оккупантов.
Также наши воины обезвредили немало вражеской техники. В частности вертолет.
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Потери врага в технике
В Генштабе ВСУ предоставили обновленную информацию о потерях российских вооруженных сил в полномасштабной войне против Украины. В целом от 24 февраля оккупанты потеряли:
- танков – 2 567,
- боевых бронированных машин – 5 255,
- артиллерийских систем – 1 646,
- РСЗВ – 372,
- средства ПВО – 189,
- самолетов – 269,
- вертолетов – 243,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 311,
- крылатые ракеты – 329,
- корабли и катера – 16,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 005,
- специальная техника – 147.
Потери оккупантов за прошедшие сутки
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали по меньшей мере 370 российских захватчиков. При этом наши защитники превратили в металлолом: 13 вражеских танков, 20 боевых бронированных машин, 9 артиллерийских систем или РСЗО, 1 вертолет, 25 беспилотников, 6 крылатых ракет, 6 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 единицу специальной техники.
Потери врага на 20 октября / Генштаб ВСУ
К слову, сейчас в Генштабе сообщили о последних успехах украинских воинов:
- Авиация Сил обороны на протяжении минувших суток нанесла по врагу 10 ударов. Подтверждено поражение 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 позиции ЗРК врага.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 1 склад боеприпасов, станцию РЭС и 6 других важных объектов, включая мост и понтонную переправу противника.
- Только на Юге страны огнево-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 440 огневых задач. Оккупанты потеряли десятки военных и важную технику, в том числе танки и гаубицы.
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