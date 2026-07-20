1600 оккупантов и большое количество техники: потери России по состоянию на 20 июля

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 430 530 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Каковы потери России в войне по состоянию на 19 июля?
- личного состава – около 1 430 530 (+1600) человек;
- танков – 12 158 (+2);
- боевых бронированных машин – 24 971 (+8);
- артиллерийских систем – 46 343 (+82);
- РСЗО – 1 953 (+3);
- средств ПВО – 1 511 (+6);
- самолетов – 438 (+0);
- вертолетов – 354 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 418 425 (+1 769);
- наземных робототехнических комплексов – 1 965 (+9);
- кораблей/катеров – 34 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 122 894 (+605);
- специальной техники – 4 433 (+3);
- крылатых ракет – 4 933 (+18).
Потери России / Фото Генштаба
Напомним, что в ночь на 19 июля Силы обороны Украинынанесли новые удары по объектам России. Среди потерь противника – два танкера в акватории Черного моря и плавучий кран в Азовском море, ЗРК "Бук" в районе Зеленополья Запорожской области и мост вблизи Новоекономического в Донецкой области.
Также под атакой оказались 13 энергетических узлов и подстанций. 8 из них расположены в оккупированном Крыму, еще 5 – на временно оккупированных территориях юга и востока Украины.