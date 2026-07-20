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24 Канал Новини України 1600 окупантів та багато техніки: втрати Росії на 20 липня
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1600 окупантів та багато техніки: втрати Росії на 20 липня

Софія Рожик
Втрати Росії
Втрати Росії / Фото Генштабу

Країна-терористка й надалі зазнає серйозних втрат у живій силі та техніці на фронті в Україні. За попередню добу українські воїни ліквідували ще 1600 окупантів.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 430 530 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії у війні станом на 19 липня?

  • особового складу – близько 1 430 530 (+1600) осіб;
  • танків – 12 158 (+2);
  • бойових броньованих машин – 24 971 (+8);
  • артилерійських систем – 46 343 (+82);
  • РСЗВ – 1 953 (+3);
  • засобів ППО – 1 511 (+6);
  • літаків – 438 (+0);
  • гелікоптерів – 354 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 418 425 (+1 769);
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 965 (+9);
  • кораблів/катерів – 34 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 122 894 (+605);
  • спеціальної техніки – 4 433 (+3);
  • крилатих ракет – 4 933 (+18).

Втрати Росії

Втрати Росії / Фото Генштабу

Нагадаємо, що у ніч на 19 липня Сили оборони України завдали нових ударів по об'єктах Росії. Серед втрат ворога – два танкери в акваторії Чорного моря та плавучий кран в Азовському морі, ЗРК "Бук" у районі Зеленопілля Запорізької області і міст поблизу Новоекономічного на Донеччині.

Також під атакою опинилися 13 енергетичних вузлів і підстанцій. 8 із них розташовані в окупованому Криму, ще 5 – на тимчасово окупованих територіях Півдня та Сходу України.