1600 окупантів та багато техніки: втрати Росії на 20 липня

особового складу – близько 1 430 530 (+1600) осіб;

танків – 12 158 (+2);

бойових броньованих машин – 24 971 (+8);

артилерійських систем – 46 343 (+82);

РСЗВ – 1 953 (+3);

засобів ППО – 1 511 (+6);

літаків – 438 (+0);

гелікоптерів – 354 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 418 425 (+1 769);

наземних робототехнічних комплексів – 1 965 (+9);

кораблів/катерів – 34 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 122 894 (+605);

спеціальної техніки – 4 433 (+3);

крилатих ракет – 4 933 (+18).

Втрати Росії / Фото Генштабу

Нагадаємо, що у ніч на 19 липня Сили оборони України завдали нових ударів по об'єктах Росії. Серед втрат ворога – два танкери в акваторії Чорного моря та плавучий кран в Азовському морі, ЗРК "Бук" у районі Зеленопілля Запорізької області і міст поблизу Новоекономічного на Донеччині.

Також під атакою опинилися 13 енергетичних вузлів і підстанцій. 8 із них розташовані в окупованому Криму, ще 5 – на тимчасово окупованих територіях Півдня та Сходу України.