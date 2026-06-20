В целом с начала полномасштабного вторжения армия страны-террористки сократилась уже примерно на 1 390 660 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Каковы потери России?
С начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 20 июня 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 390 660 (+1 240) человек;
- танков – 12 041 (+1);
- боевых бронированных машин – 24 787 (+4);
- артиллерийских систем – 44 386 (+88);
- РСЗО – 1 883 (+2);
- средств ПВО – 1 433 (+1);
- самолетов – 436 (+0);
- вертолетов – 353 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 361 803 (+2 246);
- наземных робототехнических комплексов – 1 695 (+7);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 109 342 (+476);
- специальной техники – 4 314 (+5);
- крылатых ракет – 4 787 (+0).
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Потери россиян в войне по состоянию на 20 июня 2026 года / Фото Генштаба
Напомним, что 19 июня ВСУ нанесли успешный удар по оккупантам. Благодаря этой атаке – уничтожен газохранилище, средства ПВО и логистика в Крыму. Также под ударом оказались несколько мостов.
Кроме того, Силы обороны атаковали нефтебазу в Усть-Лабинске. Там уничтожена основная часть резервуарного парка.