Загалом із початку повномасштабного вторгнення армія країни-терористки зменшилася уже приблизно на 1 390 660 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
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Які втрати Росії?
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 20 червня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 390 660 (+1 240) осіб;
- танків – 12 041 (+1);
- бойових броньованих машин – 24 787 (+4);
- артилерійських систем – 44 386 (+88);
- РСЗВ – 1 883 (+2);
- засобів ППО – 1 433 (+1);
- літаків – 436 (+0);
- гелікоптерів – 353 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 361 803 (+2 246);
- наземних робототехнічних комплексів – 1 695 (+7);
- кораблів/катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 109 342 (+476);
- спеціальної техніки – 4 314 (+5);
- крилатих ракет – 4 787 (+0).
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Втрати росіян у війні станом на 20 червня 2026 року / Фото Генштабу
Нагадаємо, що 19 червня ЗСУ успішно вдарили по окупантах. Завдяки цій атаці – мінус сховище газу, засоби ППО та логістика у Криму. Також під ударом опинилися кілька мостів.
Окрім того, Сили оборони атакували нафтобазу в Усть-Лабінську. Там знищена основна частина резервуарного парку.