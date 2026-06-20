Загалом із початку повномасштабного вторгнення армія країни-терористки зменшилася уже приблизно на 1 390 660 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Які втрати Росії?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 20 червня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 390 660 (+1 240) осіб;

танків – 12 041 (+1);

бойових броньованих машин – 24 787 (+4);

артилерійських систем – 44 386 (+88);

РСЗВ – 1 883 (+2);

засобів ППО – 1 433 (+1);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 361 803 (+2 246);

наземних робототехнічних комплексів – 1 695 (+7);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 109 342 (+476);

спеціальної техніки – 4 314 (+5);

крилатих ракет – 4 787 (+0).

Втрати росіян у війні станом на 20 червня 2026 року / Фото Генштабу

Нагадаємо, що 19 червня ЗСУ успішно вдарили по окупантах. Завдяки цій атаці – мінус сховище газу, засоби ППО та логістика у Криму. Також під ударом опинилися кілька мостів.

Окрім того, Сили оборони атакували нафтобазу в Усть-Лабінську. Там знищена основна частина резервуарного парку.