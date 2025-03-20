Минус 1400 захватчиков, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 20 марта
- За минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили – 1400 российских военных.
- Враг также потерял еще 13 танков, 38 бронированных машин, 43 артиллерийские системы и другую технику.
ВСУ продолжают наносить врагу потери на поле боя. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1400 захватчиков.
Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь врага
С начала полномасштабного вторжения ориентировочные потери противника составляют:
- личного состава – около 899470 (+1400) человек,
- танков – 10377 (+13);
- боевых бронированных машин – 21561 (+38);
- артиллерийских систем – 24747 (+43);
- РСЗВ – 1322 (+2);
- средств ПВО – 1110 (+3);
- самолетов – 370 (+0);
- вертолетов – 331 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 29895 (+179);
- крылатых ракет – 3121 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 41094 (+91);
- специальной техники – 3780 (+0).
Потери врага на 20 марта 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Напомним, в среду, 19 марта, в украинской разведке рассказали, что захватчики во временно оккупированном Крыму в течение нескольких дней дрожали от небывалого грохота. Ведь их дорогие системы противовоздушной обороны оказались беспомощными перед точными ударами воинов ГУР МО Украины.
В целом в результате успешной демилитаризации врага на Крымском полуострове было поражено целый ряд российских радиолокационных станций (РЛС).