Еще 1340 солдат, несколько ПВО и 20 танков: потери врага на 20 сентября
20 сентября 2024, 07:44Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Вооруженные Силы уже 940 дней подряд защищают украинские земли от захватчика по всей линии фронта. Только за минувшие сутки военным удалось ликвидировать 1340 оккупантов.
Таким образом общие потери врага с начала полномасштабного вторжения составляют уже 639 480 человек как убитыми, так и ранеными.
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Потери врага по состоянию на 20 сентября
- Личного состава – около 639 480 (+1340),
- танков – 8 725 (+20),
- боевых бронированных машин – 17 132 (+39),
- артиллерийских систем – 18 212 (+35),
- РСЗВ – 1 189 (+0),
- средств ПВО – 949 (+2),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 328 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 15 469 (+52),
- крылатых ракет – 2 593 (+1),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 24 898 (+59),
- специальной техники – 3 115 (+6).
Потери врага на 20 сентября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Отметим, что данные Генштаба являются приблизительными, ведь в состоянии активных боевых действий невозможно определить точное количество врат врага.