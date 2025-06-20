Минус 1060 оккупантов и 19 артиллерийских систем: потери врага на 20 июня
- По данным Генштаба ВСУ, общие потери россиян – около 1 010 390 человек; за последние сутки ликвидировано 1 060 оккупантов.
- С начала полномасштабного вторжения враг потерял 10 955 танков, 22 865 ББМ, 29 393 артиллерийские системы.
Силы обороны продолжают давать отпор российским захватчикам. Только за минувшие сутки, 20 июня, защитники ликвидировали еще 1 060 оккупантов.
Общие потери личного состава России уже превысили 1 010 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какие потери России на 20 июня
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:
- личного состава – около 1 010 390 (+1060),
- танков – 10 955 (+1),
- боевых бронированных машин – 22 865 (+5),
- артиллерийских систем – 29 393 (+19),
- РСЗВ – 1 421 (+0),
- средств ПВО – 1 188 (+0),
- самолетов – 416 (+0),
- вертолетов – 337 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 41 422 (+123),
- крылатых ракет – 3 369 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 52 617 (+116),
- специальной техники – 3 920 (+0).
Напомним, во время репатриационных мероприятий среди тел погибших украинцев страна-агрессор передала Украине тело своего солдата.
Оккупант Александр Бугаев, 1974 года рождения, исчез в районе Новомихайловки Донецкой области. "Это очередное доказательство того, как Россия пренебрежительно относится к своим людям", – отметил Глава МВД Игорь Клименко.