Более 350 тысяч с начала 2026 года: Генштаб назвал самый смертоносный месяц для российской армии

С начала 2026 года российская армия потеряла в войне в Украине 350 260 своих военнослужащих. Но был месяц, когда Силы обороны уничтожили наибольшее количество оккупантов – более 46 тысяч.

Динамика уничтожения противника остается стабильно высокой в течение всего года, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Как менялись потери врага по месяцам?

Согласно официальным данным, наименьшие потери Россия понесла в феврале – 26 090 человек. Однако уже с весны цифры начали стремительно расти. В марте, апреле и мае украинские военные ликвидировали в среднем по 32–33 тысячи захватчиков ежемесячно.

Летом интенсивность боев только усилилась. В июне потери врага достигли 39 290 человек, а в июле и августе превысили отметку в 42 тысячи. Абсолютным рекордом 2026 года стал сентябрь, когда армия агрессора недосчиталась 46 230 военнослужащих.

Потери оккупантов с начала 2026 года / Фото Генштаба ВСУ

Сколько всего оккупантов уже потеряла Россия?

Напомним, ранее мы писали, что в целом с начала полномасштабного вторжения численность российской армии сократилась уже примерно на 1,5 миллиона человек. В частности, по состоянию на 15 октября 2026 года общие боевые потери России составляют около 1 559 230 солдат. Помимо живой силы, враг ежедневно теряет десятки единиц тяжелой техники, артиллерийских систем и беспилотников.