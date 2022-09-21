Уже 55 тысяч ликвидированных оккупантов: свежие потери врага

Украинские бойцы продолжают наносить врагу значительные потери в технике и живой силе. За почти 7 месяцев после начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 55 110 оккупантов.

Только за минувшие сутки наши воины отправили на "концерт кобзона" 300 захватчиков, пополнивших статистику потерь врага. Об этом свидетельствуют актуальные данные Генштаба ВСУ по состоянию на утро 21 сентября.

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Сразу заметим, что эти данные приблизительны. Как отмечают в ведомстве, очень сложно подсчитать реальную статистику уничтоженных российских бойцов. Особенно там, где ведутся активные боевые действия. Вместо этого легче справляться с фиксированием техники врага.

Потери врага в технике

танков – 2 227 (+11) единиц,

боевых бронированных машин – 4 748 (+24) единиц,

артиллерийских систем – 1 340 (+17) единиц,

РСЗО – 318 единиц,

средства ПВО – 168 единиц,

самолетов – 253 (+1) единицы,

вертолетов – 217 единиц,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 932 (+7) единиц,

крылатых ракет – 239 единиц,

кораблей/катеров – 15 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 610 (+23) единиц,

специальной техники/special equipment – ​​125 единиц.

Актуальные потери врага по состоянию на 21 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ

Как отмечают в Генштабе ВСУ, больше всего потерь за минувшие сутки российские военные понесли на Донецком направлении. Это связано с тем, что оккупанты не оставляют попыток выйти на административные границы области. Напомним, что выполнить этот план, поставленный путиным, враги должны были еще до 15 сентября.

ВСУ продолжают уничтожать склады и скопления врага

В Генштабе накануне подтвердили, что украинские военные нанесли целый ряд точных ударов 19 сентября. Благодаря им удалось изрядно поджарить пришедших на нашу землю российских захватчиков. В частности:

поразили место сосредоточения оккупантов в Пологовском районе, их там было 20 бойцов;

нанесли удар по вражескому складу боеприпасов в Мелитопольском районе (у врага на 5 единиц техники и 20 оккупантов меньше стало);

уничтожили также 10 единиц техники и более 10 захватчиков в Каменке.

Но это еще не всё. Нашим военным удалось уничтожить также комендатуру в Сватовом, что на Луганщине. Заметим, что там русские бойцы обустроили штаб, а также хранили боеприпасы.

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