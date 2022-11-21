Еще около 400 оккупантов ликвидированы: потери врага по состоянию на 21 ноября
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Российская армия несет колоссальные потери в Украине. В частности, по состоянию на 21 ноября ВСУ уже отправили на ряды "двухсотых" 84 600 врагов.
С каждым днем у российских захватчиков остается не только меньше единиц техники, но и военных личного состава. Только за минувшие сутки наши воины отправили на концерт к Кобзону 390 вражеских солдат.
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Актуальная информация о потерях врага по состоянию на 21 ноября
Итак, за 271 день полномасштабного вторжения ликвидированы:
- личного состава – 84 600 (+390) человек;
- танков – 2892 (+6) единицы;
- боевых бронированных машин – 5822 (+5) единицы;
- артиллерийских систем – 1870 (+2) единиц;
- РСЗО / MLRS – 393 единиц;
- средства ПВО – 209 единиц,
- самолетов – 278 единиц;
- вертолетов – 261 единица;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 537 штук,
- крылатых ракет – 480 единиц;
- кораблей/катеров – 16 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4378 (+7) единиц;
- специальной техники – 161 (+0) единицу.
Свежие данные о потерях врага / Картинка со страницы Генштаба Вооруженных Сил
В России озвучили количество погибших бойцов
Российские журналисты вместе с волонтерами решили посчитать, сколько военнослужащих погибли на войне в Украине. Цифра, которую они озвучили, откровенно удивляет, потому что очевидно, что она искусственная и далекая от реальности. По мнению враждебных средств массовой информации, только 9 000 путинских солдат отправились на концерт к Кобзону.
Это свидетельствует, что Россия никогда не признает свои реальные потери и будет лгать о количестве погибших. Кстати, недавно на кремлевском телевидении произошел очередной курьез. В эфире одного из федеральных телеканалов показали видео ликвидации военной позиции. Позже оказалось, что это была российская военная позиция, а не Вооруженных Сил.
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