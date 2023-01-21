Уже 120 тысяч оккупантов ликвидировано: потери врага по состоянию на 21 января
21 января 2023, 08:47Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Благодаря героическим усилиям наших воинов, количество убитых врагов ежедневно увеличивается. В общей сложности с начала полномасштабной войны русская армия потеряла 120 160 своих солдат.
За сутки украинские воины ликвидировали 860 российских захватчиков. Однако стоит отметить, что это количество неточно, ведь ожесточенные боевые действия значительно усложняют подсчет.
Интересно Справились и без ВСУ: в Ульяновске мобилизованные оккупанты массово умерли на полигоне
Потери в технике
- танков – 3140 (+1) единиц,
- боевых бронированных машин – 6256 (+15) единиц,
- артиллерийских систем – 2135 (+6) единиц,
- РСЗО – 443 (+1) единиц,
- средства ПВО – 220 (+0) единиц,
- самолетов – 287 (+0) единиц,
- вертолетов – 277 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1891 (+5),
- крылатых ракет – 749 (+0),
- кораблей / катеров – 17 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4918 (+15) единиц,
- специальной техники – 193 (+3).
Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ
Последние новости о потерях россиян
- Из-за нехватки ресурсов Россия бросает в бой мобилизованных. Они несут бешеные потери не только на поле боя, но и на полигонах. Например, в Ульяновске захватчики умирают из-за пьянки.
- Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли убежден, что реальные потери оккупантов значительно превышают 100 тысяч человек.