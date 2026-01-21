Более 1100 оккупантов и сотни единиц оружия: потери России на 21 января

Россия продолжает нести серьезные потери среди личного состава и техники для продолжения войны. Украинские силы только за прошедшие сутки ликвидировали около 1170 оккупантов.

Также им удалось уничтожить много техники. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Смотрите также 7,5 миллиона долларов Россия потеряла в небе над Сумской областью: ВСУ сбили разведывательный БпЛА "Форпост" Какие потери России по состоянию на 21 января? С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла: личного состава – около 1 229 740 (+1 170) человек;

танков – 11 587 (+8);

боевых бронированных машин – 23 938 (+10);

артиллерийских систем – 36 463 (+70);

РСЗО – 1 621 (+3);

средств ПВО – 1 279 (+0);

самолетов – 434 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 112 159 (+1019);

крылатых ракет – 4 190 (+27);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 75 238 (+171);

специальной техники – 4 049 (+1).

Потери России в войне против Украины на 21 января / Инфографика Генштаба ВСУ Что потеряла Россия раньше? Недавно разведчики спецподразделения "Артан" ГУР провели успешную операцию на Лиманском направлении. В результате рейда украинские бойцы ликвидировали российских солдат и захватили пленных.

В то же время украинские военные продолжают серию успешных ударов по россиянам на оккупированных территориях. Очередной "хлопок" враг встретил в Крыму и Донецке. Уничтожены объекты ПВО и склад БпЛА.