1070 оккупантов и более 900 единиц вооружения: потери России по состоянию на 22 января

В целом войска страны-террористки уменьшились уже на 1 230 810 бойцов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Смотрите также 7,5 миллиона долларов Россия потеряла в небе над Сумской областью: ВСУ сбили разведывательный БпЛА "Форпост"
Какие потери России по состоянию на 22 января?
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:
- личного состава – около 1 230 810 (+1070) человек;
- танков – 11 596 (+9);
- боевых бронированных машин – 23 943 (+5);
- артиллерийских систем – 36 516 (+53);
- РСЗО – 1 623 (+2);
- средств ПВО – 1 282 (+3);
- самолетов – 434 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 112 828 (+669);
- крылатых ракет – 4 190 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 75 416 (+178);
- специальной техники – 4 049 (+0).
Потери России в войне против Украины на 22 января / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери России: последние новости
Украинские БпЛА уничтожили редкую российскую станцию радиотехнической разведки "Артикул-С". К этому времени никаких публичных упоминаний об использовании оккупантами этого комплекса не было.
Беспилотники также уничтожили 6 средств российской ПВО на оккупированных частях Донецкой области и Запорожья. Это удалось сделать всего за 48 часов.
А 20 января на оккупированной Донетчине взорвался склад боеприпасов, что обеспечивал всю донецкую группировку россиян. Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан 24 Каналу рассказал, что теперь им может быть сложно восстановить свои запасы. Возможно, на это уйдут недели.