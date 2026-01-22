1070 оккупантов и более 900 единиц вооружения: потери России по состоянию на 22 января

В целом войска страны-террористки уменьшились уже на 1 230 810 бойцов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

Потери России в войне против Украины на 22 января / Инфографика Генштаба ВСУ

Украинские БпЛА уничтожили редкую российскую станцию радиотехнической разведки "Артикул-С". К этому времени никаких публичных упоминаний об использовании оккупантами этого комплекса не было.

Беспилотники также уничтожили 6 средств российской ПВО на оккупированных частях Донецкой области и Запорожья. Это удалось сделать всего за 48 часов.