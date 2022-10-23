Еще 400 ликвидированных россиян и 21 ракета: потери врага по состоянию на 23 октября

ВСУ наносят серьезные потери российской армии. По состоянию на 23 октября уже уничтожено 67 470 захватчиков.

А за прошедшие сутки, отмечают в Генштабе ВСУ, статистика потерь врага пополнилась еще 400 оккупантами. Сразу оговоримся, что цифры приблизительные, ведь подсчитать точное количество ликвидированных врагов в зоне ведения боевых действий очень сложно.

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Потери врага в технике

Также с самого начала полномасштабного вторжения существенно сократилось количество техники врага. В металлолом наши военные за это время превратили:

танков – 2584 (+5 единиц),

боевых бронированных машин – 5 284 (+18 единиц),

артиллерийских систем – 1 667 (+14 единиц),

РСЗО – 374 (+1 единица),

средств ПВО – 189,

самолетов – 270,

вертолетов – 245 (+2 единицы),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 361 (+20 единиц),

крылатые ракеты – 350 (+21 единица),

кораблей и катеров – 16,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 039 (+18 единиц),

специальной техники – 148.



Актуальные потери врага по состоянию на 23 октября / Инфографика Генштаба ВСУ

Как отмечают в Генштабе, данные уточняются. Есть вероятность, что в течение дня опубликуют обновленную статистику, в которой появятся и другие приятные сведения как об уничтоженных врагах, так и их машинах.

Оккупанты пытаются атаковать

За прошедшие сутки наблюдалась также активность врага. Российские бойцы бесконечно стремятся продвигаться, но защитники Украины не дают им такой возможности. Так, потуги оккупантов вблизи Бахмута, Бахмутского, Иванграда, Марьинки, Соледара, Озаряновки и Отрадовки Донецкой области и Белогоровки в Луганской области ничем не увенчались. Захватчикам пришлось отступить.

Кроме того, оккупанты продолжают наносить удары по всей линии фронта и глубокому тылу. За прошедшие сутки зафиксировали:

32 ракетных;

25 авиационных;

и 80 обстрелов из РСЗО.

Били захватчики по Северскому, Купянскому, Лиманскому, Бахмутскому, Авдеевскому, Запорожскому, а также Южнобужскому направлениям.

Какая ситуация на фронте – оперативная сводка Генштаба ВСУ: смотрите видео