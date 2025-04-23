1210 оккупантов и более 400 единиц техники и вооружения: потери России по состоянию на 23 апреля

Россия неустанно теряет на фронте в Украине живую силу и военную технику. За последние сутки ВСУ ликвидировали еще 1210 оккупантов.

В целом российские войска уже уменьшились более чем на 944 тысячи бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России на 23 апреля

С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:

личного состава – около 944 270 (+1210),

танков – 10 691 (+8),

боевых бронированных машин – 22 307 (+11),

артиллерийских систем – 26 774 (+85),

РСЗВ – 1 368 (+1),

средств ПВО – 1 141 (+1),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 33 526 (+138),

крылатых ракет – 3 148 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 45 621 (+163),

специальной техники – 3 860 (+1).



Потери врага на 23 апреля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ