Загалом російські війська уже зменшилися на понад 944 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати Росії на 23 квітня

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:

особового складу – близько 944 270 (+1210),

танків – 10 691 (+8),

бойових броньованих машин – 22 307 (+11),

артилерійських систем – 26 774 (+85),

РСЗВ – 1 368 (+1),

засобів ППО – 1 141 (+1),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 33 526 (+138),

крилатих ракет – 3 148 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 45 621 (+163),

спеціальної техніки – 3 860 (+1).



Втрати ворога на 23 квітня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ