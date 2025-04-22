Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки.

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Боротьба з росіянами на Запорізькому напрямку

Військові в зоні відповідальності підрозділу активних дій ГУР України "Артан" розгромили масований штурм російської армії. Захисники зірвали наступальні плани ворога, знищивши вороже угруповання, яке намагалося прорватися на Запорізькому напрямку.

Бійці повідомляють, що епічний бій відбувся до Великодніх свят. Росіяни спробували штурмувати українські позиції. Їхній наступ був по-справжньому масовим: окупанти залучили понад 300 солдатів, 40 бойових броньованих машин, 3 танки та близько 10 багі. Так шість колон противника насувалися на військових ЗСУ.

Аби їх зупинити, оператори FPV "Artan Syndicate" та артилеристи взялися за активну роботу. Завдяки їхнім діям перші 3 БМП спалили ще до того, як вони наблизилися до лінії зіткнення – аж за 8 кілометрів.

Решту колони так само "розібрали" на підступах до наших позицій,

– поділився командир підрозділу "Титан".

Сили оборони України спільно зірвали ворожий штурм. Воїни знищили чи вивели з ладу 15 одиниць техніки та знешкодили близько 100 окупантів.

Захисники зупинили ворога ще до того, як вони підійшли до лінії зіткнення: дивіться відео

Нагадаємо, дії ворога на Запорізькому напрямку зупиняла також 128 гірсько-штурмова Закарпатська бригада. Вони боролися з окупантами понад 2 години та за цей час змогли знищити 29 одиниць броньованої техніки та близько 140 російських штурмовиків. Українські захисники таким чином зберегли всі свої позиції.