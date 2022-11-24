На концерт к Кобзону отправили еще 310 оккупантов: потери врага по состоянию на 24 ноября

Российские оккупанты ежедневно сотнями гибнут на войне против Украины. Только за минувшие сутки, 23 ноября, наши воины ликвидировали 310 врагов.

По состоянию на утро 24 ноября на "концерт Кобзона" отправились уже 85 720 российских оккупантов. Отметим, что это количество ориентировочно, ведь сейчас продолжаются активные боевые действия и подсчет усложнен.

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Потери врага в технике

Танков – 2898 (+1) единиц,

боевых бронированных машин – 5837 (+7) единиц,

артиллерийских систем – 1889 (+2) единиц,

РСЗО – 395 (+0) единиц,

средств ПВО – 209 (+0) единиц,

самолетов – 278 (+0) единиц,

вертолетов – 261 (+0) единица,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1547 (+10),

крылатых ракет – 531 (+51),

кораблей / катеров – 16 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 4400 (+4) единиц,

специальной техники – 161 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.



Актуальные потери россиян 24 ноября / фото Генштаб ВСУ

ВСУ уничтожили в Олешках важную для оккупантов технику

Украинские защитники уничтожили склад с боеприпасами оккупантов в Олешках.

Там же удалось уничтожить:

пусковую установку С-300;

зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2";

3 единицы автомобильной бронетехники;

потери среди живой силы уточняются.

ВСУ ударили по оккупантам на Запорожье

В сводке Генштаба ВСУ сообщали, что 21 ноября в Запорожской области, уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс С-300 и 5 единиц военной техники разного типа. Это произошло возле населенного пункта Пологи. Кроме того, 40 россиян получили ранения.

Недалеко от Веселого, что тоже в Запорожской области, украинские защитники уничтожили блокпост оккупантов – 15 военнослужащих ранили. В Мелитополе потери противника составили до 30 человек ранеными.

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