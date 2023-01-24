Сотни оккупантов отправились к Кобзону: потери России по состоянию на 24 января

Силы обороны Украины сдерживают российскую армию и наносят врагу безумные потери. Только за прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще 690 захватчиков.

В Генштабе ВСУ информируют, что общие боевые потери России по состоянию на 335-й день полномасштабного вторжения уже составляют 122170 военных. Впрочем, информация постоянно уточняется.

К теме Более 700 кафиров и ликвидированный вражеский катер: потери России по состоянию на 23 января

Потери России по состоянию на 23 января

танков – 3 152;

боевых бронированных машин – 6 284;

артиллерийских систем – 2 148;

РСЗО – 448;

средств ПВО – 220;

самолетов – 289;

вертолетов – 281;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 897;

крылатых ракет – 749;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 4 944;

специальной техники – 194.

Генштаб об ударах по врагу

Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки воины ВСУ нанесли 8 ударов по районам скопления живой силы, оружия и техники российских оккупантов. Кроме того, ВСУ мощно ударили по позиции ЗРК захватчиков.

Воины сбили 2 самолета врага – Су-25 и вертолет Ка-52 "Аллигатор". Кроме того, ликвидировали БПЛА "Орлан-10" и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.