Сотни оккупантов отправились к Кобзону: потери России по состоянию на 24 января

24 января 2023, 08:09
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Источник:

Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины сдерживают российскую армию и наносят врагу безумные потери. Только за прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще 690 захватчиков.

В Генштабе ВСУ информируют, что общие боевые потери России по состоянию на 335-й день полномасштабного вторжения уже составляют 122170 военных. Впрочем, информация постоянно уточняется.

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Потери России по состоянию на 23 января

  • танков – 3 152;
  • боевых бронированных машин – 6 284;
  • артиллерийских систем – 2 148;
  • РСЗО – 448;
  • средств ПВО – 220;
  • самолетов – 289;
  • вертолетов – 281;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 897;
  • крылатых ракет – 749;
  • кораблей/катеров – 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 944;
  • специальной техники – 194.

Генштаб об ударах по врагу

Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки воины ВСУ нанесли 8 ударов по районам скопления живой силы, оружия и техники российских оккупантов. Кроме того, ВСУ мощно ударили по позиции ЗРК захватчиков.

Воины сбили 2 самолета врага – Су-25 и вертолет Ка-52 "Аллигатор". Кроме того, ликвидировали БПЛА "Орлан-10" и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Обратите внимание! В ночь на 24 февраля воины ВСУ уничтожили ударные вертолеты Ка-52.
Автор: Михайло Гема