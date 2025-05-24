Еще 1130 "отминусованных" оккупантов и сотни единиц техники: потери России 24 мая

Украинские защитники ежедневно уничтожают много вражеской техники и личного состава противника. Потери противника от начала полномасштабного вторжения до конца года, вероятно, превысят миллион человек.

Недавно Воздушные силы ВСУ успешно атаковали передовой командный пункт 3-го армейского корпуса оккупантов в Бахмуте. Этот удар снижает способность России планировать и проводить операции на Покровском направлении, передает 24 Канал. Смотрите также США и Европа в роли просителей: почему Россия не соглашается на переговоры в Ватикане Потери России на 24 мая 2025 года С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла: личного состава – около 979830 (+1130) человек,

танков – 10852 (+11),

боевых бронированных машин – 22622 (+47),

артиллерийских систем – 28201 (+36),

РСЗО – 1395 (+5),

средства ПВО – 1169 (+2),

самолетов – 372 (+0),

вертолетов – 336 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 37177 (+232),

крылатые ракеты – 3197 (+0),

корабли /катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 49639 (+232),

специальная техника – 3895 (+0) Потери России на 24 мая 2025 год / Фото Генштаб