Силы обороны ликвидировали 1200 россиян и 21 артиллерийскую систему: потери врага на 24 июня

Силы обороны продолжают давать отпор российским захватчикам. Только за минувшие сутки, 23 июня, защитники ликвидировали еще 1 200 оккупантов.

Общие потери личного состава России уже превысили 1 013 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери России на 24 июня

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:

личного состава – около 1 013 700 (+1 200),

танков – 10 966 (+1),

боевых бронированных машин – 22 879 (+7),

артиллерийских систем – 29 511 (+21),

РСЗО – 1 424 (+1),

средств ПВО – 1 188 (+0),

самолетов – 416 (+0),

вертолетов – 337 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 41 915 (+198),

крылатых ракет – 3 388 (+12),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 52 961 (+100),

специальной техники – 3 920 (+0).



Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, 23 июня одно из самых эффективных подразделений среди Сил обороны – Центр специальных операций "А" СБУ – праздновало 31-летие. На его счету "отминусовано" вражеской техники на более 5,5 миллиардов долларов США.

По состоянию на 20 июня бойцы подразделения поразили 1610 танков, 2878 ББМ, 229 РСЗО, 2655 артиллерийских систем, 329 систем ПВО и тому подобное.