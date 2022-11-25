Несколько сотен врагов уже последовали за кораблем: потери врага по состоянию на 25 ноября

Ряды мертвых оккупантов 25 ноября пополнили еще более 400 русских солдат. С начала полномасштабного вторжения в Украину уже ликвидировано более чем 86 тысяч оккупантов.

Только за прошедшие сутки наши воины отминусовали еще 430 российских захватчиков, которые пришли убивать украинцев. Впрочем, в Генштабе отмечают, что данные не окончательны, ведь продолжаются активные бои и считать вражеские потери непросто.

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Потери врагов на войне в Украине

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 25 ноября ориентировочно составили 86 150 (+430) человек личного состава,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Более того, у российских захватчиков безумные потери в технике. В частности:

Танков – 2899 (+1) единиц,

боевых бронированных машин – 5 844 (+5) единиц,

артиллерийских систем – 1 895 (+6) единиц,

РСЗО – 395 (+0) единиц,

средств ПВО – 209 (+0) единиц,

самолетов – 278 (+0) единиц,

вертолетов – 261 (+0) единица,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1553 (+6),

крылатых ракет – 531 (+0),

кораблей / катеров – 16 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 404 (+4) единиц,

специальной техники – 163 (+2).



Актуальные потери россиян по состоянию на 25 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ

Кратко о ликвидации врагов в Украине

Утром 25 ноября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что наши военные мощно ударили по россиянам в Зеленом Яру. Как следствие, украинские бойцы уничтожили 2 грузовых автомобиля, ликвидировали 20 единиц личного состава, а 15 – ранили.

Военные Вооруженных Сил Украины также отомстили оккупантам за атаку по родильному отделению в Запорожье, в результате которой погиб младенец. ВСУ уничтожили комплекс С-300, из которого российские захватчики стреляли по больнице 23 ноября.

Заместитель председателя оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что наши военные выполняют одну из целей – наносят врагу наибольшие потери, чтобы заставить оккупантов прекратить войну. Известно, что в Украине Кремль потерял больше, чем в войнах в Чечне и Афганистане.

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