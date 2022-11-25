Несколько сотен врагов уже последовали за кораблем: потери врага по состоянию на 25 ноября
Ряды мертвых оккупантов 25 ноября пополнили еще более 400 русских солдат. С начала полномасштабного вторжения в Украину уже ликвидировано более чем 86 тысяч оккупантов.
Только за прошедшие сутки наши воины отминусовали еще 430 российских захватчиков, которые пришли убивать украинцев. Впрочем, в Генштабе отмечают, что данные не окончательны, ведь продолжаются активные бои и считать вражеские потери непросто.
К теме На концерт к Кобзону отправили еще 310 оккупантов: потери врага по состоянию на 24 ноября
Потери врагов на войне в Украине
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 25 ноября ориентировочно составили 86 150 (+430) человек личного состава,
– сообщили в Генштабе ВСУ.
Более того, у российских захватчиков безумные потери в технике. В частности:
- Танков – 2899 (+1) единиц,
- боевых бронированных машин – 5 844 (+5) единиц,
- артиллерийских систем – 1 895 (+6) единиц,
- РСЗО – 395 (+0) единиц,
- средств ПВО – 209 (+0) единиц,
- самолетов – 278 (+0) единиц,
- вертолетов – 261 (+0) единица,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1553 (+6),
- крылатых ракет – 531 (+0),
- кораблей / катеров – 16 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 404 (+4) единиц,
- специальной техники – 163 (+2).
Актуальные потери россиян по состоянию на 25 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ
Кратко о ликвидации врагов в Украине
- Утром 25 ноября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что наши военные мощно ударили по россиянам в Зеленом Яру. Как следствие, украинские бойцы уничтожили 2 грузовых автомобиля, ликвидировали 20 единиц личного состава, а 15 – ранили.
- Военные Вооруженных Сил Украины также отомстили оккупантам за атаку по родильному отделению в Запорожье, в результате которой погиб младенец. ВСУ уничтожили комплекс С-300, из которого российские захватчики стреляли по больнице 23 ноября.
- Заместитель председателя оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что наши военные выполняют одну из целей – наносят врагу наибольшие потери, чтобы заставить оккупантов прекратить войну. Известно, что в Украине Кремль потерял больше, чем в войнах в Чечне и Афганистане.
Смотрите также – действительно ли в министерстве Шойгу признали потери на войне: видео