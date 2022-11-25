Несколько сотен врагов уже последовали за кораблем: потери врага по состоянию на 25 ноября

25 ноября 2022 , 10:00
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Ряды мертвых оккупантов 25 ноября пополнили еще более 400 русских солдат. С начала полномасштабного вторжения в Украину уже ликвидировано более чем 86 тысяч оккупантов.

Только за прошедшие сутки наши воины отминусовали еще 430 российских захватчиков, которые пришли убивать украинцев. Впрочем, в Генштабе отмечают, что данные не окончательны, ведь продолжаются активные бои и считать вражеские потери непросто.

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Потери врагов на войне в Украине

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 25 ноября ориентировочно составили 86 150 (+430) человек личного состава,
– сообщили в Генштабе ВСУ.

Более того, у российских захватчиков безумные потери в технике. В частности:

  • Танков – 2899 (+1) единиц,
  • боевых бронированных машин – 5 844 (+5) единиц,
  • артиллерийских систем – 1 895 (+6) единиц,
  • РСЗО – 395 (+0) единиц,
  • средств ПВО – 209 (+0) единиц,
  • самолетов – 278 (+0) единиц,
  • вертолетов – 261 (+0) единица,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1553 (+6),
  • крылатых ракет – 531 (+0),
  • кораблей / катеров – 16 (+0) единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 404 (+4) единиц,
  • специальной техники – 163 (+2).


Актуальные потери россиян по состоянию на 25 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ

Кратко о ликвидации врагов в Украине

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Автор: Діана Квасневська