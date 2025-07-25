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24 Канал Новости Украины Минус 980 оккупантов, артсистемы и десятки другой техники: потери врага на 25 июля
25 июля, 07:31
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Минус 980 оккупантов, артсистемы и десятки другой техники: потери врага на 25 июля

Ирина Марцияш
Основні тези
  • За сутки украинские войска ликвидировали 980 российских захватчиков.
  • Общие потери техники включают 11049 танков, 23052 боевые машины, 30777 артсистемы, и прочее.

ВСУ продолжают наносить врагу потери на поле боя. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 980 захватчиков.

Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • Личного состава – около 1 047 250 (+980) человек;
  • танков – 11 049 (+3);
  • боевых бронированных машин – 23 052 (+5);
  • артиллерийских систем – 30 777 (+31);
  • РСЗО – 1 446 (+0);
  • средств ПВО – 1 201 (+2);
  • самолетов – 421 (+0);
  • вертолетов – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 47 834 (+196);
  • крылатых ракет – 3 535 (+2);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 56 213 (+76);
  • специальной техники – 3 935 (+0).


Потери врага на 25 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, СБС уничтожили приоритетные цели в тылу противника. Так, был поражен ЗРК "Бук" российских оккупационных войск и еще один ЗРК – "Стрела-10". Кроме этого, было поражено еще две единицы бронетехники неустановленного типа.