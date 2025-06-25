В общем вражеская армия уменьшилась уже на 1 014 650 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери России по состоянию на 25 июня
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:
- личного состава – около 1 014 650 (+950),
- танков – 10 967 (+1),
- боевых бронированных машин – 22 885 (+6),
- артиллерийских систем – 29 569 (+58),
- РСЗО – 1 425 (+1),
- средств ПВО – 1 188 (+0),
- самолетов – 416 (+0),
- вертолетов – 337 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 42 046 (+131),
- крылатых ракет – 3 388 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 53 084 (+123),
- специальной техники – 3 920 (+0).
Потери России / Инфографика Генштаба ВСУ
К слову, на днях ВСУ атаковали нефтебазу "Комбинат "Атлас" в Ростовской области. Он использовался для обеспечения горюче-смазочными материалами российской армии на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.