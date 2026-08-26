26 августа, 07:13
Минус 1450 оккупантов и сотни единиц техники: потери России по состоянию на 26 августа
Потери России в живой силе и технике на фронте в Украине продолжают неуклонно расти. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще 1 450 захватчиков.
В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 480 750 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Каковы потери России
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 26 августа 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – 1 480 750 (+1 450) человек;
- танков – 12 300 (+7);
- боевых бронированных машин – 25 230 (+10);
- артиллерийских систем – 48 641 (+74);
- РСЗО – 2 062 (+4);
- средств ПВО – 1 588 (+1);
- самолетов – 440 (+0);
- вертолетов – 354 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 481 605 (+1 723);
- наземных робототехнических комплексов – 2 387 (+9);
- кораблей/катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 139 754 (+533);
- специальной техники – 4 592 (+10),
- крылатых ракет – 5 052 (+0).
Потери России / Фото Генштаба
Напомним, что 25 августа Генштаб сообщил о новых сбитых целях, среди которых – МиГ-29, комплексы РЭБ и военные склады.
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