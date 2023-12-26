"Минус" БДК "Новочеркасск" и более 140 единиц техники: колоссальные потери врага на 26 декабря
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники продолжают давать мощный отпор оккупантам и наносят им немалые потери. Только за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 1 010 оккупантов.
С начала полномасштабного вторжения так называемая "вторая армия мира" уже потеряла 354 960 личного состава. Следует учитывать, что эта статистика приблизительна, ведь подсчитать точно потери врага в условиях активных боевых действий чрезвычайно сложно.
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Актуальная статистика потерь России
От 24 февраля 2022 года потери российской армии уходят:
- личного состава – около 354 960 (+1 010) человек;
- танков – 5 899 (+22);
- боевых бронированных машин – 10 956 (+37);
- артиллерийских систем – 8 366 (+19);
- РСЗО – 934 (+0);
- средства ПВО – 614 (+1);
- самолетов – 329 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 458 (+22);
- крылатые ракеты – 1 618 (+1);
- корабли/катера – 23 (+1);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 11 109 (+34);
- специальная техника – 1 239 (+5).
Потери врага на 26 декабря / Инфографика Генштаба ВСУ
В России растет недовольство войной
В России все больше растет недовольство так называемой "спецоперацией". В частности, около 70% россиян выступают против принудительной мобилизации.
Как пояснили в ГУР МО, Россия вынуждена ежедневно призывать в оккупационную армию около 1000 – 1200 человек, чтобы восполнять потери на фронте. К примеру, в начале 2023 года против принудительного призыва в армию выступали около 60% россиян, то к декабрю 2023-го этот показатель вырос до 69%.
"Это еще не признак того, что будут протесты, но такие настроения в российском обществе уже есть", – подчеркнули в украинской разведке.
Кроме того, в России радикализируется движение жен мобилизованных. Они не боятся выражать несогласие с Кремлем и требуют демобилизации. Жены мобилизованных оккупантов начали задумываться, если в Кремле врут о мобилизованных, то не врут ли о целях так называемой "спецоперации".
Об этом свидетельствуют не только протесты, но и соцсети. Так, 34-летняя Мария Андреева прибегла к открытой критике Кремля и создала телеграм-канал, посвященный движению сопротивления жен мобилизованных россиян. Он уже насчитывает более 35 тысяч подписчиков, что говорит о его популярности среди россиянок.
В Кремле пока не реагируют на движение женщин. Однако в сети сообщали, что женам мобилизованных предлагали деньги за молчание, впрочем, они отказались.