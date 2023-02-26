По меньшей мере 660 ликвидированных: "свежие" потери врага 26 февраля
Источник:Генштаб ВСУ
Россия продолжает гнать в наступление своих военных. Ежедневно враг несет безумные потери и прошедшие сутки не были исключением. На "концерт к Кобзону" отправилась новая партия российских захватчиков.
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали не менее 660 российских военных. Это ориентировочные потери противника за день и их количество на самом деле может быть больше, ведь очень трудно вести точный подсчет во время активных боевых действий. Отметим, что общее количество потерь оккупантов по состоянию на сегодняшний день – около 148 130 человек.
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Какие потери россиян в технике и вооружении
- Танков – 3 381;
- боевых бронированных машин – 6 615;
- артиллерийских систем – 2 380;
- РСЗО – 475;
- средств ПВО – 247;
- самолетов – 299;
- вертолетов – 288;
- крылатых ракет – 873;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2 037;
- кораблей/катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 242;
- специальной техники – 230.
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Что известно о ситуации на фронте
В Генштабе ВСУ рассказали о том, что сейчас проходит на Востоке нашей страны. По их данным, враг сконцентрировал свои наступательные силы на 5 направлениях:
- Купянский,
- Лиманский,
- Бахмутский,
- Авдеевский,
- Шахтерский.
Только за предыдущее сутки защитники отбили атаки оккупантов в этих направлениях 71 раз. Кроме того, в ВСУ предупредили украинцев, чтобы были осторожными, ведь угроза нового ракетного удара врага по всей территории Украины значительна.
Также известно, что россияне пытаются нарастить оборону Крыма. К примеру, они строят фортификационные сооружения, а для выполнения инженерных работ из Челябинской области даже прибыли 150 российских военнослужащих-срочников.
Интересно, что в Донецкой области так называемый городской прокурор Горловки внезапно сложил свои полномочия. Сейчас он готовится к эвакуации на территорию страны-агрессора.
Тем временем ВСУ эффективно наносят удары по противнику. Защитникам удалось сбить 3 вражеских беспилотника разных типов, а также поразить 2 района сосредоточения живой силы противника, радиолокационную станцию, станцию радиоэлектронной борьбы и еще 2 важные вражеские цели.