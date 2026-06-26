Более 1300 оккупантов и многое другое из вооружения: потери России по состоянию на 26 июня

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 398 370 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 26 июня 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 398 370 (+1 310) человек;

танков – 12 059 (+2);

боевых бронированных машин – 24 823 (+5);

артиллерийских систем – 44 799 (+68);

РСЗО – 1 869 (+3);

средств ПВО – 1 447 (+4);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 373 660 (+1 778);

наземных робототехнических комплексов – 1 729 (+1);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 112 146 (+439);

специальной техники – 4 348 (+9);

крылатых ракет – 4 787 (+0).

Потери России по состоянию на 26 июня 2026 года / Фото Генштаба

Напомним, что в Керчи был уничтожен комплекс радиоэлектронной борьбы "Волна-Купол-Гарант", который оккупанты использовали для подавления работы спутниковой связи Starlink.

Также из-за недавних ударов Сил обороны вблизи Санкт-Петербурга россияне потеряли более 60 тысяч тонн боеприпасов на арсенале Балтийского флота.