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Более 1300 оккупантов и многое другое из вооружения: потери России по состоянию на 26 июня

София Рожик
Потери России
Потери России / Фото Getty Images

Россия продолжает нести потери в живой силе и технике на фронте в Украине. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили ещё 1 310 оккупантов.

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 398 370 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 26 июня 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 398 370 (+1 310) человек;
  • танков – 12 059 (+2);
  • боевых бронированных машин – 24 823 (+5);
  • артиллерийских систем – 44 799 (+68);
  • РСЗО – 1 869 (+3);
  • средств ПВО – 1 447 (+4);
  • самолетов – 436 (+0);
  • вертолетов – 353 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 373 660 (+1 778);
  • наземных робототехнических комплексов – 1 729 (+1);
  • кораблей/катеров – 33 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 112 146 (+439);
  • специальной техники – 4 348 (+9);
  • крылатых ракет – 4 787 (+0).

Потери России

Потери России по состоянию на 26 июня 2026 года / Фото Генштаба

Напомним, что в Керчи был уничтожен комплекс радиоэлектронной борьбы "Волна-Купол-Гарант", который оккупанты использовали для подавления работы спутниковой связи Starlink.

Также из-за недавних ударов Сил обороны вблизи Санкт-Петербурга россияне потеряли более 60 тысяч тонн боеприпасов на арсенале Балтийского флота.