Еще более 1200 оккупантов и десятки уничтоженной техники: колоссальные потери врага на 26 июня

Силы обороны продолжают давать достойный отпор российским захватчикам, нанося им немалые потери. Так, только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1 220 оккупантов.

Украинские защитники также уничтожают и вражескую технику. К примеру, на Харьковском направлении нацгвардейцам удалось ликвидировать 2 комплекса ПВО "Панцирь-С1".

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:

личного состава – около 538 060 (+1220) человек,

танков – 8 039 (+4),

боевых бронированных машин – 15 450 (+19),

артиллерийских систем – 14 321 (+40),

РСЗВ – 1 108 (+0),

средства ПВО – 863 (+0),

самолетов – 359 (+0),

вертолетов – 326 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 435 (+22),

крылатые ракеты – 2 324 (+0),

корабли /катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 19 407 (+45),

специальная техника – 2 409 (+6).



Потери России в войне по состоянию на 26 июня 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Едва ли не самые большие потери оккупанты несут на Покровском направлении. Этот участок фронта – один из самых горячих, ведь российские военные пытаются активно штурмовать в Донецкой области. Однако Силы обороны отражают атаки и наносят немалые потери врагу. Так, в вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщал, что на Покровском направлении ликвидировали по меньшей мере 271 оккупанта.

К слову, в течение минувших суток украинские защитники поразили 10 районов сосредоточения личного состава и два пункта управления противника.