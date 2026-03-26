Минус техника и много оккупантов: потери России на 26 марта

Армия России ежедневно теряет свои силы на фронте в Украине. За предыдущие сутки украинские воины ликвидировали еще 1 210 захватчиков.

Всего с начала полномасштабного вторжения войска страны-террористки уменьшились уже на примерно 1 292 170 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Какие потери России?

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

личного состава – около 1 292 170 (+1 210) человек;

танков – 11 807 (+1);

боевых бронированных машин – 24 278 (+4);

артиллерийских систем – 38 795 (+49);

РСЗВ – 1 698 (+2);

средств ПВО – 1 337 (+1);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 350 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 198 389 (+2 038);

крылатых ракет – 4 491 (+0);

кораблей и катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 85 352 (+201);

специальной техники – 4 100 (+2).

Потери россиян на 26 марта / Инфографика Генштаба

