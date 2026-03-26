Минус техника и много оккупантов: потери России на 26 марта
- За сутки украинские военные ликвидировали 1 210 российских захватчиков, общие потери личного состава составляют около 1 292 170 человек.
- Россия с начала вторжения потеряла 11 807 танков, 24 278 бронированных машин, 38 795 артиллерийских систем и 1 698 РСЗО.
Армия России ежедневно теряет свои силы на фронте в Украине. За предыдущие сутки украинские воины ликвидировали еще 1 210 захватчиков.
Всего с начала полномасштабного вторжения войска страны-террористки уменьшились уже на примерно 1 292 170 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Какие потери России?
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:
- личного состава – около 1 292 170 (+1 210) человек;
- танков – 11 807 (+1);
- боевых бронированных машин – 24 278 (+4);
- артиллерийских систем – 38 795 (+49);
- РСЗВ – 1 698 (+2);
- средств ПВО – 1 337 (+1);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 350 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 198 389 (+2 038);
- крылатых ракет – 4 491 (+0);
- кораблей и катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 85 352 (+201);
- специальной техники – 4 100 (+2).
Потери россиян на 26 марта / Инфографика Генштаба
Потери России: последние новости
Силы обороны в ночь на 25 марта поразили российский боевой ледокол "Пурга" в Ленинградской области, который мог нести "Калибры". Аналитики Defense Express рассказали, что это совсем не малый корабль, а это означает, что беспилотники, который его атаковал, имел мощную боевую часть.
Кроме того, Украина уничтожила российский береговой ракетный комплекс "Бастион-М" в Крыму. Главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире 24 Канала отметил, что это может повлиять на способность России применять ракеты "Циркон".
А на территории России и оккупированной части Запорожской области Силы обороны Украины уничтожили два российских зенитных ракетных комплекса "Бук".