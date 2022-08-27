Еще 250 ликвидированных оккупантов и несколько БпЛА: потери врага по состоянию на 27 августа

Украинские военные продолжают гнать оккупантов с нашей земли. российская армия несет существенные потери. Так, за минувшие сутки ряды "двухсотых" пополнили 250 бойцов страны-агрессорки.

Так, ВСУ уже ликвидировали 46 500 оккупантов. Сразу оговоримся, что подсчитать потери врага крайне сложно. Особенно в зонах ведения активных боевых действий.

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Потери техники врага

У врага становится не только меньше военных, но и техники. Так, с 24 февраля в лом уже удалось превратить:

танков – 1 939 (+3) единиц;

боевых бронированных машин – 4 254 (+3) единиц;

артиллерийских систем – 1 045 (+5) единиц;

реактивных систем залпового огня – 274 (+2) единицы;

средств ПВО – 148 единиц;

самолетов – 234 единицы;

вертолетов – 202 единицы

БпЛА оперативно-тактического уровня – 836 (+2) единиц;

крылатых ракет – 196 единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3 165 (+3) единиц;

специальной техники – 99 единиц.

Актуальные потери врага по состоянию на 27 августа / инфографика Генштаба ВСУ

В Генштабе ВСУ сообщили, что больше всего потерь за минувшие сутки враг понес на Донецком направлении. Напомним, что там сейчас ведутся самые активные боевые действия. А все потому, что захватчики стремятся выйти на административные границы области.

Враг стремится продвинуться на Донбассе

Как отметили в сводке Генштаба, на Славянском направлении оккупанты били из артиллерии и РСЗО по районам Долины, Дубравного, а также Краснополья. Зафиксировали ведение воздушной разведки неподалеку от новой Дмитровки. А еще захватчики развернули комплекс радиоэлектронной борьбы, чтобы нарушить навигационное обеспечение ВСУ.

Не обошлось и без артиллерийских обстрелов на Краматорском направлении. Под вражеский огонь попали районы Сидорово, Верхнекаменского, Раздолевки и Калеников. Кроме того, захватчики использовали БпЛА, чтобы вести воздушную разведку. Было также наступление в направлении Григоровки, но его успешно отбили.

оккупанты обстреливали наши войска также на Бахмутском направлении. оккупанты били по районам Бахмутского, Веселой Долины, Зайцево и Кодемы. Кроме того, из авиации захватчики атаковали Зайцево и Соледар.

Отдельные подразделения врага пытались улучшить свое тактическое положение. Делали это они неподалеку Соледара, Зайцево и Майорска. Но и там добиться успеха не удалось, поэтому вынуждены были отойти.

По Авдеевскому направлению били из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Оккупанты хотели разрушить важные объекты как гражданской и военной инфраструктуры. Захватчики били по районам Водяного, Первомайского, Красногоровки, Железного, Новобахмутовки. Авиаудары фиксировали вблизи Марьинки и Валентиновки.

Наступательные действия наблюдались на Невельском направлении. Но там наши военные дали достойный отпор и заставили оккупантов бежать.

Какая ситуация на фронте – оперативная информация от Генштаба ВСУ: смотрите видео