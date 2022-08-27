Еще 250 ликвидированных оккупантов и несколько БпЛА: потери врага по состоянию на 27 августа
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские военные продолжают гнать оккупантов с нашей земли. российская армия несет существенные потери. Так, за минувшие сутки ряды "двухсотых" пополнили 250 бойцов страны-агрессорки.
Так, ВСУ уже ликвидировали 46 500 оккупантов. Сразу оговоримся, что подсчитать потери врага крайне сложно. Особенно в зонах ведения активных боевых действий.
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Потери техники врага
У врага становится не только меньше военных, но и техники. Так, с 24 февраля в лом уже удалось превратить:
- танков – 1 939 (+3) единиц;
- боевых бронированных машин – 4 254 (+3) единиц;
- артиллерийских систем – 1 045 (+5) единиц;
- реактивных систем залпового огня – 274 (+2) единицы;
- средств ПВО – 148 единиц;
- самолетов – 234 единицы;
- вертолетов – 202 единицы
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 836 (+2) единиц;
- крылатых ракет – 196 единиц;
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 165 (+3) единиц;
- специальной техники – 99 единиц.
Актуальные потери врага по состоянию на 27 августа / инфографика Генштаба ВСУ
В Генштабе ВСУ сообщили, что больше всего потерь за минувшие сутки враг понес на Донецком направлении. Напомним, что там сейчас ведутся самые активные боевые действия. А все потому, что захватчики стремятся выйти на административные границы области.
Враг стремится продвинуться на Донбассе
Как отметили в сводке Генштаба, на Славянском направлении оккупанты били из артиллерии и РСЗО по районам Долины, Дубравного, а также Краснополья. Зафиксировали ведение воздушной разведки неподалеку от новой Дмитровки. А еще захватчики развернули комплекс радиоэлектронной борьбы, чтобы нарушить навигационное обеспечение ВСУ.
Не обошлось и без артиллерийских обстрелов на Краматорском направлении. Под вражеский огонь попали районы Сидорово, Верхнекаменского, Раздолевки и Калеников. Кроме того, захватчики использовали БпЛА, чтобы вести воздушную разведку. Было также наступление в направлении Григоровки, но его успешно отбили.
оккупанты обстреливали наши войска также на Бахмутском направлении. оккупанты били по районам Бахмутского, Веселой Долины, Зайцево и Кодемы. Кроме того, из авиации захватчики атаковали Зайцево и Соледар.
Отдельные подразделения врага пытались улучшить свое тактическое положение. Делали это они неподалеку Соледара, Зайцево и Майорска. Но и там добиться успеха не удалось, поэтому вынуждены были отойти.
По Авдеевскому направлению били из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Оккупанты хотели разрушить важные объекты как гражданской и военной инфраструктуры. Захватчики били по районам Водяного, Первомайского, Красногоровки, Железного, Новобахмутовки. Авиаудары фиксировали вблизи Марьинки и Валентиновки.
Наступательные действия наблюдались на Невельском направлении. Но там наши военные дали достойный отпор и заставили оккупантов бежать.
Какая ситуация на фронте – оперативная информация от Генштаба ВСУ: смотрите видео