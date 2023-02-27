Минус еще более 500 оккупантов: потери врага по состоянию на 27 февраля

Больше года украинские воины дают сопротивление России в полномасштабной войне. За это время наши защитники и защитницы ликвидировали 148 690 захватчиков.

За прошедшие сутки наши защитники и защитницы отправили на концерт Кобзона еще 560 захватчиков. Кроме того, враг терпит колоссальные потери в технике.

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Актуальная статистика потерь врага

С 24 февраля 2022 года по 27 февраля 2023 года российская армия потеряла:

танков – 3385 (+4) единиц;

боевых бронированных машин – 6621 (+6) единицу;

артиллерийских систем – 2 380 единиц;

РСЗО – 475 единиц;

средств ПВО – 247 единиц;

самолетов – 300 (+1) единиц;

вертолетов – 288 единиц;

крылатых ракет – 873 единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2048 единиц (+11);

кораблей/катеров – 18 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 5248 единиц (+6);

специальной техники – 230 единиц.

Потери врага по состоянию на 27 февраля / Данные Генштаба

У Путина все больше проблем из-за войны