В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 483 780 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 28 августа 2026 года Россия потеряла:

личного состава – 1 483 780 (+1 630) человек;

танков – 12 307 (+3);

боевых бронированных машин – 25 237 (+0);

артиллерийских систем – 48 749 (+55);

РСЗО – 2 067 (+2);

средств ПВО – 1 593 (+3);

самолетов – 440 (+0);

вертолетов – 354 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 485 024 (+1 657);

наземных робототехнических комплексов – 2 420 (+16);

кораблей/катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 140 741 (+493);

специальной техники – 4 604 (+2);

крылатых ракет – 5 060 (+8).

Потери России / Инфографика Генштаба

Напомним, что потери России в личном составе за январь – июль 2026 года составили примерно 240 тысяч человек. Из них не менее 140 тысяч – безвозвратные.

В то же время контракты за это время подписали меньше – 232 тысячи человек.

Украинская разведка сообщает, что российский Генштаб уже подготовил вариант дополнительной мобилизации 600 тысяч человек в определенные сроки 2026–2007 года.