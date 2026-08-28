Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 483 780 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 28 серпня 2026 року Росія втратила:

особового складу – 1 483 780 (+1 630) осіб;

танків – 12 307 (+3);

бойових броньованих машин – 25 237 (+0);

артилерійських систем – 48 749 (+55);

РСЗВ – 2 067 (+2);

засобів ППО – 1 593 (+3);

літаків – 440 (+0);

гелікоптерів – 354 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 485 024 (+1 657);

наземних робототехнічних комплексів – 2 420 (+16);

кораблів/катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 140 741 (+493);

спеціальної техніки – 4 604 (+2);

крилатих ракет – 5 060 (+8).

Втрати Росії / Інфографіка Генштабу

Нагадаємо, що втрати Росії в особовому складі за січень – липень 2026 року склали приблизно 240 тисяч осіб. Із них щонайменше 140 тисяч – безповоротні.

Водночас контракти за цей час підписало менше – 232 тисячі осіб.

Українська розвідка повідомляє, що російський генштаб уже підготував варіант додаткової мобілізації 600 тисяч осіб у визначені терміни 2026 – 2007 року.