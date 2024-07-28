Более 1100 оккупантов, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 28 июля
28 июля 2024, 07:51Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Защитники Украины продолжают наносить немалые потери российской армии. Так, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1180 захватчиков.
Общие потери личного состава уже превысили более 570 тысяч вражеских солдат. Однако российское войско продолжает захватническую войну, пытаясь продвинуться вглубь украинских территорий.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага ориентировочно достигают:
- личного состава – около 574690(+1180) человек,
- танков – 8344(+13);
- боевых бронированных машин – 16095(+21);
- артиллерийских систем – 15936(+51);
- РСЗО – 1127(+2);
- средств ПВО – 906(+1);
- самолетов – 363(+0);
- вертолетов – 326(+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 12766(+30);
- крылатых ракет – 2405(+2);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1(+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 21572(+72);
- специальной техники – 2671(+0).
Потери врага на 28 июля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ