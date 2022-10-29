Уже более 70 тысяч оккупантов и тысячи единиц техники: потери врага по состоянию на 29 октября

Украинские военные ежедневно увеличивают количество потерь российской армии. Только за минувшие сутки, 28 октября, они ликвидировали 550 оккупантов.

Всего с 24 февраля на войне против Украины погибли 70 250 российских солдат, пополнивших статистику потерь врага. Также есть множество раненых.

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Потери врага в технике

танков – 2659 (+19 единиц)

боевых бронированных машин – 5401 (+23 единицы);

артиллерийских систем – 1708 (+9 единиц);

РСЗО – 380 (+1 единица);

средств ПВО – 195 (+3 единицы);

самолетов – 273 (+1 единица);

вертолетов – 252 (+1 единица);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1406 (+5 единиц);

крылатых ракет – 351;

кораблей и катеров – 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4107 (+19 единиц);

специальной техники – 152 (+1 единица).

Актуальные потери врага по состоянию на 29 октября / инфографика Генштаба ВСУ

В Генштабе ВСУ отметили, что данные уточняются. Поэтому не исключено, что в течение дня опубликуют обновленные сведения о потерях российских военных. Напомним, что в зонах ведения активных боевых действий вести четкую статистику сложно. Но наши разведчики делают все возможное, чтобы мы могли узнавать, насколько сократилось войско врага.

Враг продолжает наступление

Несмотря на потери, которые оккупанты несут ежедневно, они продолжают идти на верную гибель. В Генштабе отмечают, что враги не оставляют попыток двигаться на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Более того, за прошедшие сутки зафиксировали потуги атаковать наши Силы обороны в районах Водяного, Каменки и Невельского, что в Донецкой области. Но врага прогнали, отбив у него на определенный промежуток времени желание двигаться вперед.

И поскольку оккупанты терпят поражения на фронте, они продолжают хаотичные обстрелы. Бьют как по позициям наших военных, так и по гражданской инфраструктуре вдоль всей линии фронта. За минувшие сутки враг нанес 4 ракетных и 25 авиаударов. Зафиксировано также более 70 обстрелов из РСЗО.

Пострадали от рук врага более 35 населенных пунктов. В частности, Северск и Пречистовка, что на Донетчине, Малые Щербаки на Запорожье, Давидов Брод и Малая Сейдеминуха на Херсонщине, а также Кобзарци на Николаевщине.

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