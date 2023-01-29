Еще 650 оккупантов отправились к Кобзону: потери России по состоянию на 29 января

Российская армия несет большие потери на Востоке Украины, где идут ожесточенные бои. Да, только за минувшие сутки наши воины уничтожили еще 650 кафиров.

Общие боевые потери России в войне против Украины составляют 126 160 военных. При этом Генштаб ВСУ не приводит информацию о точном количестве раненых захватчиков.

Обратите внимание Уже более 125 тысяч ликвидированных врагов: потери России по состоянию на 28 января

Потери врага в технике

Танцев – 3198 (+8) единиц;

Боевых бронированных машин – 6366 (+22) единиц;

Артиллерийских систем – 2195 (+7) единиц;

РСЗО – 453 единицы;

Средств ПВО – 221 единица;

Самолетов – 221 единица;

Вертолетов – 284 единицы;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1947 единиц;

Крылатых ракет – 796 единиц;

Кораблей/катеров – 18 единиц;

Автомобильная техника и автоцистерны – 5037 (+10) единиц;

Специальной техники – 199 единиц;