ВСУ "минуснули" еще 1170 оккупантов, 9 танков и 1 ПВО: потери врага 29 сентября

29 сентября 2024, 07:34
Читати новину українською
Автор: Анастасия Лукашевская

Источник:

Генштаб

Силы обороны продолжают уничтожать врага на всех направлениях фронта. За минувшие сутки защитники ликвидировали 1170 оккупантов.

Обновленную статистику потерь врага опубликовал Генштаб ВСУ 29 сентября в утренней сводке. При этом отмечают, что цифры неточны из-за высокой интенсивности боев.

Смотрите также Оккупанты попали по жилой застройке в Запорожье: разрушен многоквартирный дом

Втаты врага 29 сентября

  • личного состава – около 651810 (+1170) человек,
  • танков – 8869 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин – 17476 (+38) ед,
  • артиллерийских систем – 18795 (+62) ед,
  • РСЗО – 1204 (+1) ед,
  • средства ПВО – 962 (+1) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 16186 (+93),
  • крылатые ракеты – 2610 (+0),
  • корабли / катера – 28 (+0) ед,
  • подводные лодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 25495 (+84) ед,
  • специальная техника – 3297 (+6).


Потери россиян 29 сентября / Инфографика Генштаба