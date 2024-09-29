ВСУ "минуснули" еще 1170 оккупантов, 9 танков и 1 ПВО: потери врага 29 сентября

Силы обороны продолжают уничтожать врага на всех направлениях фронта. За минувшие сутки защитники ликвидировали 1170 оккупантов.

Обновленную статистику потерь врага опубликовал Генштаб ВСУ 29 сентября в утренней сводке. При этом отмечают, что цифры неточны из-за высокой интенсивности боев.

Смотрите также Оккупанты попали по жилой застройке в Запорожье: разрушен многоквартирный дом

Втаты врага 29 сентября

личного состава – около 651810 (+1170) человек,

танков – 8869 (+9) ед,

боевых бронированных машин – 17476 (+38) ед,

артиллерийских систем – 18795 (+62) ед,

РСЗО – 1204 (+1) ед,

средства ПВО – 962 (+1) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 16186 (+93),

крылатые ракеты – 2610 (+0),

корабли / катера – 28 (+0) ед,

подводные лодки – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 25495 (+84) ед,

специальная техника – 3297 (+6).



Потери россиян 29 сентября / Инфографика Генштаба