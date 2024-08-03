Более 1100 военных, танки, ПВО: потери врага на 3 августа

Российская армия продолжает нести невероятные потери в попытках продвигаться на украинской территории. Только за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 1170 оккупантов.

При этом общие потери России с начала полномасштабного вторжения уже составляют более 580 тысяч человек убитыми и ранеными. Не менее активно уничтожается и вражеская техника.

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Потери врага

С 24 февраля 2022 года потери врага достигают:

личного состава – около 581760 (+1170) человек,

танков – 8406 (+4);

боевых бронированных машин – 16238 (+27);

артиллерийских систем – 16217 (+56);

РСЗО – 1135 (+1);

средств ПВО – 908 (+1);

самолетов – 363 (+0);

вертолетов – 326 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 13057 (+52);

крылатых ракет – 2410 (+3);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 21926 (+54);

специальной техники – 2723 (+4).

Потери врага на 3 августа 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ