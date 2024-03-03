Более 1100 оккупантов, самолет и 161 единица различной техники: потери врага на 3 марта
Источник:Генштаб ВСУ
Силы обороны продолжают наносить врагу немалые потери. Только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1 160 оккупантов.
Также украинские защитники ликвидировали уже тысячи единиц техники, общая стоимость которой достигает сотен миллионов долларов. Одной из самых дорогих потерь для России стало уничтожение крейсера "Москва" – его стоимость оценивается в около 750 миллионов долларов.
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Актуальная статистика потерь
Россия за 2 года полномасштабной войны потеряла:
- личного состава – около 416 800 (+1160) человек,
- танков – 6 640 (+16),
- боевых бронированных машин – 12 639 (+28),
- артиллерийских систем – 10 188 (+35),
- РСЗВ – 1003 (+0),
- средства ПВО – 696 (+0),
- самолетов – 347 (+1),
- вертолетов – 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 843 (+14),
- крылатые ракеты – 1 915 (+0),
- корабли/катера – 25 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 13332 (+65),
- специальная техника – 1 620 (+3).
Потери врага по состоянию на 3 марта 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Кроме того, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника.
ВСУ уничтожают вражескую авиацию
Украинские защитники продолжают уничтожать российскую авиацию. Так, командующий Воздушных сил Николай Олещук вечером 2 марта сообщил, что Силы обороны отработали двумя зенитными управляемыми ракетами по вражеским Су-34 и Су-35 на Востоке. Атаковать российские истребители удалось, когда те пытались нанести авиаудары по позициям ВСУ.
Впоследствии Олещук сообщил, что подтвердилась информация об успешном "приземлении" российского истребителя-бомбардировщика Су-34.
К слову, такая успешная работа ВСУ привела к тому, что в небе на Востоке вечером 2 марта не было ни одного российского самолета.
19:00 – небо чистое! Это и есть результат работы Воздушных Сил!
– сообщил Олещук.
Он также добавил, что только на Юге фиксируются разведывательные беспилотники.
К слову, за последние 2 недели Россия потеряла 15 самолетов, среди которых истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители Су-35.