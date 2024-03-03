Более 1100 оккупантов, самолет и 161 единица различной техники: потери врага на 3 марта

Силы обороны продолжают наносить врагу немалые потери. Только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1 160 оккупантов.

Также украинские защитники ликвидировали уже тысячи единиц техники, общая стоимость которой достигает сотен миллионов долларов. Одной из самых дорогих потерь для России стало уничтожение крейсера "Москва" – его стоимость оценивается в около 750 миллионов долларов.

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Актуальная статистика потерь

Россия за 2 года полномасштабной войны потеряла:

личного состава – около 416 800 (+1160) человек,

танков – 6 640 (+16),

боевых бронированных машин – 12 639 (+28),

артиллерийских систем – 10 188 (+35),

РСЗВ – 1003 (+0),

средства ПВО – 696 (+0),

самолетов – 347 (+1),

вертолетов – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 843 (+14),

крылатые ракеты – 1 915 (+0),

корабли/катера – 25 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 13332 (+65),

специальная техника – 1 620 (+3).



Потери врага по состоянию на 3 марта 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Кроме того, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника.

ВСУ уничтожают вражескую авиацию

Украинские защитники продолжают уничтожать российскую авиацию. Так, командующий Воздушных сил Николай Олещук вечером 2 марта сообщил, что Силы обороны отработали двумя зенитными управляемыми ракетами по вражеским Су-34 и Су-35 на Востоке. Атаковать российские истребители удалось, когда те пытались нанести авиаудары по позициям ВСУ.

Впоследствии Олещук сообщил, что подтвердилась информация об успешном "приземлении" российского истребителя-бомбардировщика Су-34.

К слову, такая успешная работа ВСУ привела к тому, что в небе на Востоке вечером 2 марта не было ни одного российского самолета.

19:00 – небо чистое! Это и есть результат работы Воздушных Сил!

– сообщил Олещук.

Он также добавил, что только на Юге фиксируются разведывательные беспилотники.

К слову, за последние 2 недели Россия потеряла 15 самолетов, среди которых истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители Су-35.