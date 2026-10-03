В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 538 950 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России

С начала полномасштабного вторжения по 3 октября 2026 года потери страны-террористки составляют:

личного состава – около 1 538 950 (+1 560) человек;

танков – 12 391 (+3);

боевых бронированных машин – 25 477 (+6);

артиллерийских систем – 50 637 (+45);

РСЗО – 2 178 (+3);

средств ПВО – 1 683 (+0);

самолетов – 443 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 544 498 (+1 645);

наземных робототехнических комплексов – 2 824 (+14);

кораблей/катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 156 731 (+422);

специальной техники – 4 783 (+3);

крылатых ракет – 5 126 (+0).

Потери России / Генштаб

Напомним, что бойцы Третьего армейского корпуса в ходе трех этапов операции "Вивальди" в плен было взято более 250 российских военнослужащих. Среди них десятки офицеров и узких специалистов.

Систематический голод, отсутствие эвакуации и угроза расстрела собственным командованием заставили оккупантов сдаваться в плен целыми группами.