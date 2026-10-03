Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 538 950 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії
З початку повномасштабного вторгнення до 3 жовтня 2026 року втрати країни-терористки складають:
- особового складу – близько 1 538 950 (+1 560) осіб;
- танків – 12 391 (+3);
- бойових броньованих машин – 25 477 (+6);
- артилерійських систем – 50 637 (+45);
- РСЗВ – 2 178 (+3);
- засобів ППО – 1 683 (+0);
- літаків – 443 (+0);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 544 498 (+1 645);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 824 (+14);
- кораблів/катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 156 731 (+422);
- спеціальної техніки – 4 783 (+3);
- крилатих ракет – 5 126 (+0).
Втрати Росії / Генштаб
Нагадаємо, що бійці Третього армійського корпусу в ході трьох етапів операції "Вівальді" взяли в полон понад 250 російських військовослужбовців. Серед них десятки офіцерів та вузьких фахівців.
Систематичний голод, відсутність евакуації та загроза розстрілу власним командуванням змусили окупантів здаватися у полон цілими групами.