1 560 оккупантов и сотни единиц важной техники: потери России по состоянию на 3 октября
Потери России в живой силе и технике на фронте в Украине продолжают неуклонно расти. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще 1 560 оккупантов.
В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 538 950 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Каковы потери России
С начала полномасштабного вторжения по 3 октября 2026 года потери страны-террористки составляют:
- личного состава – около 1 538 950 (+1 560) человек;
- танков – 12 391 (+3);
- боевых бронированных машин – 25 477 (+6);
- артиллерийских систем – 50 637 (+45);
- РСЗО – 2 178 (+3);
- средств ПВО – 1 683 (+0);
- самолетов – 443 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 544 498 (+1 645);
- наземных робототехнических комплексов – 2 824 (+14);
- кораблей/катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 156 731 (+422);
- специальной техники – 4 783 (+3);
- крылатых ракет – 5 126 (+0).
Потери России / Генштаб
Напомним, что бойцы Третьего армейского корпуса в ходе трех этапов операции "Вивальди" в плен было взято более 250 российских военнослужащих. Среди них десятки офицеров и узких специалистов.
Систематический голод, отсутствие эвакуации и угроза расстрела собственным командованием заставили оккупантов сдаваться в плен целыми группами.