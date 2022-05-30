30 350 убитых оккупантов, много уничтоженной техники: свежие потери врага по состоянию на 30 мая
30 мая 2022 , 09:01Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
На 96-й день полномасштабной войны России с Украиной, наши защитники и защитницы ликвидировали уже 30 350 оккупантов. Количество уничтоженной техники в Генштабе Вооруженных Сил считают сотнями, а иногда и тысячами.
Только за минувшие сутки наши воины ликвидировали? оккупантов. Благодаря нашим защитникам и защитницам, мы с каждым днем становимся на шаг ближе к победе.
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Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 30 мая
По состоянию на 96-й день полномасштабного вторжения потери россиян составляют:
- личного состава – около 30 350 человек;
- танков – 1 349 единиц;
- боевых бронированных машин – 3282 единиц;
- артиллерийских систем – 643 единицы;
- реактивных систем залпового огня – 205 единиц;
- средств противовоздушной обороны – 93 единицы;
- самолетов – 207 единиц;
- вертолетов – 174 единицы;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 507 единиц;
- крылатых ракет – 118 единиц;
- кораблей и катеров – 13 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2258 единиц;
- специальной техники – 48 единиц.