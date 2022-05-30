На 96-й день полномасштабной войны России с Украиной, наши защитники и защитницы ликвидировали уже 30 350 оккупантов. Количество уничтоженной техники в Генштабе Вооруженных Сил считают сотнями, а иногда и тысячами.

Только за минувшие сутки наши воины ликвидировали? оккупантов. Благодаря нашим защитникам и защитницам, мы с каждым днем становимся на шаг ближе к победе.

Интересно ВСУ уничтожили пункт управления БПЛА и командный пункт подразделения: потери врага на Юге

Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 30 мая

По состоянию на 96-й день полномасштабного вторжения потери россиян составляют: