35 600 ликвидированных оккупантов и уничтоженная техника: свежие потери врага

Украинские защитники продолжают гнать оккупантов с нашей земли. По состоянию на 30 июня ВСУ уже ликвидировали 35,6 тысячи российских солдат.

Только за последние сутки уничтожили немало врагов. Нашим защитникам и защитницам удалось ликвидировать около 150 оккупантов.

Важно Россияне сосредоточились на Лисичанске: карта боевых действий по состоянию на 30 июня

Статистика потерь оккупантов

По состоянию на 30 июня полный перечень потерь оккупантов выглядит так:

личного состава – 35 600 человек;

танков – 1 573 единицы,

боевых бронированных машин – 3 726 единиц,

артиллерийских систем – 790 единиц,

реактивных систем залпового огня – 264 единицы,

средств ПВО – 104 единицы,

самолетов – 217 единиц,

вертолетов – 185 единиц,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 641 единица,

крылатых ракет – 143 единицы,

кораблей / катеров – 14 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 602 единицы,

специальной техники – 61 единица.

Потери оккупантов за сутки

Только за последние сутки российские оккупанты потеряли:

около 150 человек;

1 танк;

6 боевых бронированных машин;

9 артиллерийских систем;

1 средство ПВО;

1 беспилотник;

1 крылатую ракету;

4 единицы автомобильной техники и автоцистерн.

Какая ситуация на фронте

По состоянию на 30 июня наиболее ожесточенные бои идут на Востоке нашего государства. Российские оккупанты стремятся заблокировать Лисичанск. Город страдает от постоянных обстрелов. Также захватчики хотят наступать в направлении Славянска. В большинстве других направлений продолжаются обстрелы со стороны оккупантов.

Между тем, неспокойно на границе с Беларусью. Военные комиссары Гомельской и Брестской областей изучают возможность проведения скрытой мобилизации.

Больше о ситуации на фронте по состоянию на 30 июня вы можете просмотреть на карте боевых действий.

Интересно – Генштаб о ситуации на фронте по состоянию на 30 июня: смотрите видео