Уже почти 90 тысяч оккупантов уехали к Кобзону: потери врага по состоянию на 30 ноября
Источник:Генштаб ВСУ
Российские захватчики несут бешеные потери на войне в Украине. По состоянию на 30 ноября ВСУ ликвидировали уже 88 880 оккупантов.
За прошедшие сутки наши военные уничтожили 500 российских оккупантов. Отметим, что эти цифры могут быть выше, поскольку из-за высокой интенсивности боев. Отследить все потери сложно.
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Потери врага по состоянию на 30 ноября
- танков – 2914;
- боевых бронированных машин – 5872;
- артиллерийских систем – 1902;
- РСЗО – 395;
- средства ПВО – 210;
- самолетов – 280;
- вертолетов – 261;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1562;
- крылатые ракеты – 531;
- корабли/катера – 16;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4429;
- специальная техника – 163.
Актуальные потери врага по состоянию на 30 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ
Россияне не прекращают атаки и обстрелы
По данным Генштаба, за минувшие сутки наши военные отбили атаки в районах шести населенных пунктов. Речь идет о Стельмаховке и Белогоровке в Луганской области, Бахмутском, Первомайском, Невельском и Марьинке Донецкой области.
Также зафиксировали 2 ракетных удара по гражданским объектам в Ковшаровке Харьковской области и Славянке Донецкой области. Также оккупанты нанесли 47 авиаударов и 35 обстрелов из РСЗО по позициям наших военных.
ВСУ свою работу выполняют эффективно
Известно также, что за минувшие сутки наша авиация нанесла 15 ударов. Она попала в районы скопления живой силы, вооружения и техники. Кроме того, дважды ударила по позициям ЗРК противника. А вот подразделения ракетных войск и артиллерии поразили артиллерийскую систему и другой важный объект россиян. Также удалось сбить три беспилотника типа "Орлан-10".
Кстати, статистика потерь может пополняться интенсивнее. В Генштабе владеют информацией, что на прошлой неделе в больницы во временно оккупированном Донецке доставили 720 "трехсотых" российских бойцов.
Также под нужды солдат уже перепрофилировали одну из больниц в Горловке. Теперь она стала военным госпиталем. Так что гражданским туда вход запрещен. К больным имеет право приходить только медицинский персонал.
Какова ситуация на фронте – оперативная сводка Генштаба ВСУ: смотрите видео